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Bakan Koca duyurdu! Sağlıkta yeni dönem: Pilot uygulama 4 ilde başladı

Bakan Koca duyurdu! Sağlıkta yeni dönem: Pilot uygulama 4 ilde başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu.

 81 İLDE HAYATA GEÇECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Etiketler bakan koca Sağlık ambulans
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