Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama: Artık yeni tedaviler de devreye alınacak

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, salgın kontrolünde artık yeni tedavilerin de devreye alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yapılan toplantının gündeminde vaka sayılarındaki artış ve TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları vardı.

7 MADDELİK AÇIKLAMA YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında 7 maddelik bir yazılı açıklama yayınladı. "Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak" denilen açıklamada sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak bir hatırlatma dozu aşısı daha olabileceği belirtildi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinden etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verilebilecektir.