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Bir ilk olacak: Bakan Koca tek hekim uygulamasını duyurdu

Bir ilk olacak: Bakan Koca tek hekim uygulamasını duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir ilk olarak olan 85 yaşından büyük hastalar için tek hekimlik uıygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olacak uygulamanın detaylarını açıkladı. 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, söz konusu uygulamayı yakında ilan edeceklerini söyledi.

85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI
TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, söz konusu yeni uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

 "85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz"

Etiketler bir ilk tek hekim uygulama
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