Boynu ağrısıyla başladı, ölümden döndü !

Erkan Aydın, 14 yıl önce İzmir'deki evinde Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanırken aniden rahatsızlandı. Boynunda şiddetli bir ağrı hisseden ve o dönemde 24 yaşında olan genç doktor alt katta yaşayan anne babasının yanına gitti. Ailesi, 20 dakika içinde Erkan Aydın'ı hastaneye yetiştirdi ancak hastane kapısına geldiklerinde kalbi durmuştu.

Milyonda 1 görülen transvers miyelit hastalığına yakalanan ve o günden itibaren boyundan aşağısını hareket ettiremeyen Erkan, 2 Kasım 2004'te girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniğinden 10 yıl sonra çıkabildi. 4 yıldır da evinde suni solunum cihazına bağlı olarak tedavisi süren genç doktor Türk Yoğun Bakım Derneği Kongresi'nde meslektaşlarına ilk kez selam gönderdi ve "Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Baba, Behçet Aydın ise yaşadıkları uzun tedavi süresince biriken duygularını şöyle özetledi: "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin tabelasını bile görsem saygı duruşunda bulunurum."

AİLESİ 10 YIL BOYUNCA HASTANE VE EV ARASINDA MEKİK DOKUDU

10 yıl boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören Aydın'a bu süreçte hastane tarafından internet erişimi de sağlandı, ailesi de genç adama sesli komut ile kullanabileceği bir bilgisayar temin etti. Yıllardır sesli komut ile bilgisayar kullanan Erkan Aydın mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı. Anne Gülten Aydın ve baba Behçet Aydın, bu süreçte her gün hastane ve ev arasında mekik dokudu, yemeklerini getirdi, bakımını hastane çalışanları ile birlikte yaptı. Oğlunun arkadaşlarından çok destek gördüğünü de söyleyen Gülten Aydın, yoğun bakım çalışanlarına seslenerek "Siz hep böyle güçlü ve özverili olun ki, Erkan gibi hastaları hayata bağlayın" dedi.