Burun estetiği ameliyatları kozmetik cerrahideki yerini korumaya devam ediyor!

Kulak burun boğaz Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale ile sizler için burun estetiği ameliyatlarını ve burun estetiği fiyatlarını etkileyen faktörleri konuştuk.

“Burun estetiği yani tıbbi adıyla rinoplasti buruna şekil vermek amacıyla yapılan estetik bir müdahaledir. Burun estetiği sonrası estetik duruşun yanı sıra burun fonksiyonlarının yerine getirilmesinin korunması ve hızlı iyileşme dönemine de önem verilmesi gerekir.” Diyen KBB Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale, hastaların rinoplasti ameliyatı için doktor seçimi yaparken doktorun güncel bilgiye sahip olması, cerrahi teknikleri ve teknolojileri takip etmesi, yüksek tecrübeye sahip olması gibi kriterleri göz önünde bulundurmasının önemli olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte hastaların beklentileri konusunda dürüst davranması gerektiğini söyleyen Kale,, istenilen görüntüye sahip olmak için hastaların isteklerini doktora çekinmeden anlatmasının öneminden bahsediyor.

Op. Dr. Hayati Kale, burun estetiği ameliyat sürecini şu şekilde anlatıyor.

Burun estetiğinde hastaya özel planlama yapılmalıdır. Örneğin burun içi eğikliklerin varlığı, müdahele edilmesi planan sinüzit varlığı, burun içi et büyümelerinin varlığı burun estetiğinde önemli bir paya sahiptir. Dolayısıyla bu durumların ameliyat öncesinde tespit edilmesi buna göre planlama yapılması gerekmektedir.

Eğer yukarıda bahsedilen hiçbir durum hastada yoksa genel anestezi uygulanarak işleme başlanır. Burun estetiğinde burun içerisinden ya da iki burun deliği arasındaki bölümden kesi atılır. Çeşitli aletler ile burun derisinin ve burun içindeki mukozayı kemik ve kıkırdaktan ayrılması, istenilen şekil verildikten sonra bu yapıların deriye yeniden yerleştirilerek kapatılır. Bu işlem ekstra bir müdahale bulunmadığı durumlarda 1.5- 2.5 saat süren bir işlemdir. Ekstra müdahalede işlem süresi uzamaktadır.

Burun estetiği ameliyatlarının da her ameliyat gibi riskleri olduğunu belirten Op. Dr. Hayati Kale, bu noktada hastaların yaşayabileceği senaryoları şu şekilde anlatıyor.

“Burun estetiğinde çeşitli riskler bulunmaktadır. Bunlar her ameliyatta olan enfeksiyon, kanama ve anesteziye karşı reaksiyonun yanı sıra burundan nefes almada zorluk, burun ve çevresinde kalıcı olarak uyuşma, burunda eşit olmayan görünüm, kalıcı şişlik, yara izi, septum perforasyonu şeklindedir. Ayrıca burun ameliyatı sonrası ek müdahale ihtiyacı da doğabilir. Burun estetiği öncesinde doktor hasta ile bu riskleri konuşmalı ve detaylı görüşme gerçekleştirmelidir. Bu görüşmede hastanın geçmiş tıbbi öyküsü ve ameliyata karşı motivasyonu değerlendirilir. Düzenli olarak kullanılan ilaç, geçirilmiş hastalık veya operasyon doktora mutlaka aktarılmalıdır. Ayrıca kan testleri de hastadan alınmalıdır. Burun estetiği sonucu fotoğraf üzerinde bilgisayardan düzeltilip ameliyat sonu istenilen görüntü hastaya gösterilmeli bunun ardından bir tasarıma varılmalıdır.”

Sizler için burun estetiği ameliyatı hazırlık sürecini Op. Dr. Hayati Kale’ye sorduk.

Sürekli olarak kullanılan ilaçlar doktora bildirilmeli, eğer doktor bir sorun görmüyorsa kullanıma devam edilmelidir. Bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanılmamalıdır.

Bitkisel ve doğal ilaçlar, ek takviyeler bazen kanamayı arttırabilir bundan dolayı bu ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Sigara enfeksiyon riskini tetiklediği ve iyileşme sürecini yavaşlattığı için sigara tüketiminden kaçınılmalıdır.

Rinoplasti ameliyatı sonrasında hastaların yaşayacağı süreci şu şekilde anlatan Kale;

“Burun ameliyatı sonrasında aynı gün hastaneden çıkmak mümkündür.

Anesteziye bağlı şikayetler oluşabilir bundan dolayı hastanın yanında refakatçi olması gerekir.

Burun ameliyatı sonrası bir haftaya kadar iç pansumanlar ameliyat bölgesinde kalmalıdır.

Kanama ve şişmenin az olması için baş göğüsten yüksek bir pozisyonda yatılmalıdır. Burnun ameliyattan dolayı tıkalı olması normal bir durumdur.

İç pansumanlar çıkarıldıktan sonra burunda hafif kanama veya mukoz akıntısı görülebilir bu da oldukça normal bir durumdur. Rahatsız etmemesi amacıyla burunla dudaklar arasındaki bölgeye gazlı bez parçası bantla tutturulabilir.

Kanama ve şişmeyi en aza indirmek amacıyla hafif egzersizler yapılmalı, burun sümkürülmemeli, ameliyat bölgelerine darbe alınmamalı, kabızlık önlenmeli, dişler yumuşak diş fırçasıyla fırçalanmalıdır.

Burun estetiği ameliyatından en az dört hafta sonrasına kadar buruna dayanan aksesuarlar normal gözlük veya güneş gözlüğü gibi kullanılmamalıdır. Gözlükler alna bantlayarak kullanılabilir. Ayrıca güneş ışınlarının cilde zarar verme özelliği bulunduğu için en az 30 faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır.

Göz altlarında ve göz kapaklarında burun estetiğine bağlı olarak morarmaların veya şişliklerin görülmesi olağan bir durumdur. Ayrıca yine burunda şişme görülebilir ve bu durum uzun süreli olabilir.

Dengeli ve düzenli beslenmek her ameliyat sonrasında olduğu gibi burun estetiği sonrasında da önemli bir adımdır. Sodyumdan uzak bir beslenme sürdürülmesi şişliğin inmesine yardımcı olacaktır.

Burun estetiği sonrası ameliyat bölgesine buz konulmamalıdır. Doktorun vermiş olduğu buz maskesi kullanılabilir.”

Bu yönlendirmelere uyulduğu takdirde hastaların istedikleri burun formuna rahatlıkla kavuşabileceklerini söylüyor.

Burun estetiği fiyatlarının ve burun ameliyatında kullanılacak tekniğin yapılacak işlemin detayına göre değişiklik gösterdiğinden bahseden Kale, hastaların beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğini önemle vurguluyor.

Burun estetiği burun yapısının karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı zor bir işlemdir. Ayrıca yüzün tam ortasında konum aldığı için en küçük hata bile büyük ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Burun estetiği sonrası hasta istenilen şekle ulaşmak için en az bir sene beklenmelidir.