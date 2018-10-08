Burun estetiğinde kişiye özel tasarım önemli

Fiziksel çekicilik söz konusu olduğunda, her insanın güzelliğin ne olduğuna dair kendi algısı vardır. Teorik olarak simetrik gözler, çıkık elmacık kemikleri ve hafifçe yuvarlak bir çene, ideal bir dişi yüz görünümü olabilir. Aslında, gerçek güzelliğin en büyük belirleyicileri göz, ağız (ve gülümseme), saç ve cilt kalitesidir.

Burnun yüz güzelliğindeki yeri

Burun yüzün merkezinde yer almasına rağmen, ne dikkati çekmeli ne de dikkat dağıtıcı olması gerekir; burun dikkatini onlara yönlendirmek için kişinin diğer yüz özellikleri ile uyumlu olmalıdır.

Bazı insanlar estetik ve uyumlu bir burun ile doğacak kadar şanslı olsalar da, pek çoğu şanslı değildir ve gerçek güzelliğinden uzaklaşan bir burnu vardır. Ayrıca yaşlanma burunda estetik değişikliklere neden olabilir. Bir insan yaşlandıkça, burun ucu sarkmaya başlayabilir ve burnun daha büyük görünmesine yol açabilir. Yaşlanma, aynı zamanda, burun köprüsünde daha büyük görünmek için önceden var olan bir şişliğe de neden olabilir. Burun estetiği prosedürü ile burundaki deformiteler düzeltilebilir ve hastaların diğer yüz özellikleri ile dengede bir görünüm kazandırılabilir.

Burun estetiğiyle düzeltilebilen sorunlar

Burun estetiği prosedürü geçiren bir kişinin hayatında büyük bir fark oluşabilir. Bir kişinin burnu şeklindeki en ufak bir incelik bile kişinin görünümünü iyileştirebilir. Burun estetiği ile burun büyüklüğü azaltılabilir. Burun köprüsü daraltılabilir. Çarpık bir burun düzeltilebilir. Burun üzerindeki yumrular ortadan kaldırılabilir. Burun ucu yeniden şekillendirilebilir ve tanımlanabilir. Burun ve üst dudak arasındaki açı geliştirilebilir. Burun deliklerinin boyutu azaltılabilir. Solunum ve sinüs problemleri iyileştirilebilir

Kimler için uygundur?

Burun estetiği için en uygun adaylar, genel sağlık açısından iyi olan, sigara içmeyen ve bu prosedürle elde edebilecekleri sonuçlara dair gerçekçi beklentileri olan kişilerdir.

Nasıl yapılır?

Burun estetiği ortalama bir saat süren bir operasyon ile çoğunlukla genel anestezi altında uygulanır. Ameliyattan sonra alçı vs. uygulanmaz, sadece burnun üzerine destekleyici özel bantlar ile burun içine silikon ateller takılır. Böylelikle hastanın nefes alması engellenmez. Hasta genellikle aynı gün evine dönebilir.

Kapalı teknik ile yapılan operasyonlarda burunda görülen bir yara izi oluşmaz. Burun hemen şeklini alır, ancak bir yıl boyunca burundaki iyileşme ve şekil oturması devam eder.

Bir hafta içinde iyileşme görülür, birkaç hafta içinde aşamalı bir şekilde spor aktivitelerine başlayabilir. Kişiye özel daha ayrıntılı bilgi almak için cerrahımızdan randevu almanız tavsiye edilir.