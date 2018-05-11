Daha doğal görünüm için kompozit burun estetiği

Burun estetiği operasyonlarında; burundaki doku eksikleri ve deri inceliğini gidermek amacıyla ilk burun estetiği ameliyatı sonrası görülen deformiteler tedavisinde örneğin dorsal septumun kalınlaştırılmasında yağ enjeksiyonu tekniğinden faydalanılabilir. Bunun dışında doğuştan ya da sonradan oluşan bir travma sonucunda oluşan doku eksikliği veya deri inceliği sorunlarında da dolgu enjeksiyonu yöntemlerinden faydalanılır.

Burun estetiğinde doğal görünüm bir yakalamayı sağlayan en önemli faktörlerden birisi burun derisinin kalınlığı ve kalitesidir. Burun estetiği ameliyatları sırasında derinin kalınlaşmasını sağlamak ve kalitesini artırmak için de yağ enjeksiyonu tekniğinden yararlanılır. Böylece estetik ameliyat sonrası doğal olmayan sonuçlarla karşılaşma riski azaltılmış olur.

Burun estetiğinde yağ transferi tekniği

Dolgu enjeksiyonu uygulaması, burun estetiği cerrahisinde destekleyici yöntem olarak giderek daha sık kullanılmaktadır. Hyalüronik asit veya otolog yağ enjeksiyonu, kalıcı ya da yarı kalıcı enjekte yöntemiyle uygulanan güvenilir ve uygun bir alternatiftir. Birincil rinoplasti ya da ikincil rinoplasti ameliyatlarıyla kombine bir şekilde yağ veya dolgu enjeksiyonu tedavisini kapsar. Dolgu enjeksiyonu, revizyon burun estetiğinde ilk ameliyat nedeniyle deforme olan cildin kalitesinin artması, burundaki tümsek, kemer ve asimetrik estetik sorunlarının düzeltmesi için kullanılır. Ayrıca burun dibine enjekte edilerek burun ucunu desteklemek de mümkündür.

Burun estetiğinde yağ enjeksiyonu tekniğinin kullanılması vücudun diğer bölgelerine ya da yüze kullanılmasından farklı değildir. Yağ enjeksiyonu özel kanüller ya da ortalama 1 mm inceliğinde iğneler kullanılarak yağ parçaları burun bölgesine enjekte edilir. Lokal anestezi altında mikro kanüller aracılığı ile uygulama gerçekleştirilir. Mikro kanüller post-operatif ekimoz ve şişlik gibi travmalara neden olmadığı için iyileşme süresini kısaltır. Kompozit burun estetiği ameliyatlarında, burnun ihtiyacına göre dolgu enjeksiyonu tekniği ile beraber kıkırdak doku grefti nakli gibi tekniklerden de faydalanılabilir.

Kompozit burun estetiği, herhangi bir alerji riski taşımadığı için güvenilir bir şekilde burundaki estetik sorunların daha doğal bir görünümle düzeltilmesine yardımcı olabilir.