HPV aşısı için ücret iadesi kararı

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı olan kişilere ücret iadesi yapılmasına karar verildi.

HPV aşısı olan kişilere ücret iadesi yapılmasına karar verildi.

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı aşılamanın ücretsiz olması için pek çok kişi mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 22. İş Mahkemesi aşı ücretinin aşıyı yaptıran kişiye iade edilmesi yönünde bir karar verdi. Mahkemeler daha önceden de benzer kararlar vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HPV aşısının ücretsiz olacağına dair çalışma yapıldığını duyurmuştu.