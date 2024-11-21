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Maymun çiçeği aşısına onay çıktı

Maymun çiçeği aşısına onay çıktı
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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği hastalığına karşı geliştirilen aşının acil kullanımı için onay verdi.

Dünyada 40 binden fazla kişide görülen ve çoğu kişinin ölümüne neden olan maymun çiçeği virüsü için ilk aşı DSÖ tarafından onaylandı.

DSÖ maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararla ilgili olarak, “Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.

Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı.

DHA

Etiketler Maymun çiçeği DSÖ dünya sağlık örgütü aşı
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