Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız!

Koronavirüsün yeni Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken bir semptom açıklaması geldi. Omicron varyantından şüphelenen kişilerin semptomları hissetmeden önce duyabileceği belirtildi.

Dünya koronavirüs salgınında yeni bir döneme girdi. Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici açıklama ise İngiltere'den geldi. Bilim insanları Omicron varyantının bulaştığından şüphelenenlerin yapması gerektiğini duyurdu.

Bilim insanları son dönemde sayıları hızla artan Omicron vakalarının belirtilerini açıklarken ilk semptomların hissedilmeden önce “işitileceğini” aktardı.

İngiliz basını, Omicron varyantına yakalandığını düşünen kişilerin sessizce bedenlerini dinlemeleri gerektiğini yazdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Daily Star, “Hastalık yayılırken bilim insanları Omicron’un ilk işaretlerinden birinin sadece dikkatlice kulak kabartarak bulunabileceğini söyledi. Bunun sebebi ise Omicron varyantının seste çatallanma ve boğukluk yaratması” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Covid Çalışma Uygulaması ZOE’nin başındaki isim olan Profesör Tim Spector, “Omicron varyantının en belirgin semptomları arasında burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik ya da boğuk ses olabilir” dedi. Öte yandan gece terleme ve hapşırmanın da yeni varyantla birlikte insanları tehdit eden semptomlardan biri olduğu belirtildi.

Gazete, Omicron varyantının boğazda verdiği hasar sebebiyle sesin akışını bozduğunu aktarırken, diğer semptomların ise grip benzeri olduğuna dikkat çekti.