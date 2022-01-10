Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! 5 yaş altı çocuklarda görülüyor

Bilim insanları, Omicron teşhisi konulan 5 yaş altı çocuklarda görülen semptomu açıkladı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından NBC News’te yer alan haberde, bilim insanları 5 yaşın altındaki bazı çocuklarda çok belirgin ve yeni bir Omicron varyantı semptomunun ortaya çıktığı duyuruldu.

Son dönemde ülke genelinde çocuklar arasında Omicron varyantı vakalarının arttığına dikkat çeken NBC News’e konuşan uzmanlar, Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı teşhisi konuşan bazı çocuklarda krup isimli bir üst solunum yolu rahatsızlığına sebebiyet verdiğini söyledi.

Havlamaya benzer bir öksürük

Bilim insanları genellikle üst hava yolunun viral enfeksiyonunun tetiklediği bir solunum hastalığı olan krupun belirtileri olarak hırıltılı öksürük, hırıltılı ve tiz bir ses ve boğukluk olduğunu hatırlattı.

Bazı çocuklarda “havlamaya benzer bir ses” çıktığına dikkat çeken bilim insanları 5 yaşın altındaki çocuklarda bu durum yaygınlaştığını ifade etti. NBC News’e konuşan pediatri doktoru Buddy Creech, “Çocukların üst solunum yolları çocuklarda daha kolay şişebiliyor. Omicron varyantı üst solunum yolunda kaldığı ciğerlere inmediği için çocuklarda bu şekilde ortaya çıkabilir” dedi.

Diğer varyantlarda yoktu

Bu tür belirtilerin Covid-19 testi pozitif çıkan çocuklarda görüldüğünü ve hırıltılı öksürük sesinin belirgin bir semptom olduğunu hatırlatan Alabama’da görevli doktor Dr. Peily Soony, “Çocuklarda hırıltılı ve havlamaya benzer bir öksürük var. Bunu diğer varyantlarda görmüyorduk” dedi.

Öte yandan NBC News’e konuşan Dr. Mark Kline, “Bulaşıcı krup, pediatri bölümünde stajyerken öğrendiğiniz ilk hastalık oluyor” dedi. ABD merkezli medya kuruluşuna konuşan uzmanlar bu belirtilerin çoğunlukla zararsız olduğuna dikkat çekerken bu belirtilerin de çok bariz olduğunu aktardı.