  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Pfizer'dan yeni açıklama: Koronavirüsten kurtulmak kolay olmayacak

Pfizer'dan yeni açıklama: Koronavirüsten kurtulmak kolay olmayacak

Pfizer'dan yeni açıklama: Koronavirüsten kurtulmak kolay olmayacak

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Kovid-19’un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.

"KURTULMAK KOLAY OLMAYACAK"

Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Albert Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

 YENİ AŞI MÜJDESİ

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” dedi.

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid’in, Fransa’da üretileceği belirtildi.

 Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık’ta anti-viral Paxlovid’in Kovid-19’un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti. (AA)

Etiketler aşı korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Simpsons'ın 2022 tahminleri: Koronavirüsün biteceği tarihi verdiler
Araç sahiplerine kötü haber: Okkalı bir zam daha geliyor!
Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu!
MIT profesöründen Selçuk Bayraktar için skandal sözler
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!
İşte tüm çalışanların kafasını karıştıran AGİ ve vergi iadesi hesabı
''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostüm
Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına kilitlenen Dolar, Euro ve altında son durum
Çok sayıda ilde eğitime kar molası! İşte eğitime ara verilen iller