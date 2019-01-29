Sahte ilaca mobil uygulamayla önlem

İnternet siteleri ve sosyal medyada ilaç olmayan ürünlerin, “hastalıkları tedavi ettiği”, “iyileştirdiği”, “her derde deva olduğu”, “zayıflattığı” gibi iddialarla yapılan tanıtım ve satışları artık anlık takip edilecek.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı sahte ilaçları engellemek ve tespit etmek için İlaç Takip Sistemi’ni (İTS) kullanıyor. Vatandaşlar da artık İTS Mobil uygulamasıyla sahte ürün ve ilaçları anında öğrenebilecek. Cep telefonlarına indirilen uygulama ile ürünün üzerindeki barkod ve seri numaraları yazılarak kontrol yapılabilecek. Vatandaşları canından eden ürünler kanser, kalp ve damar hastalığı, şeker hastalığı, kolesterol, solunum yolu hastalıkları, eklem ve kemik rahatsızlığı, cilt hastalıkları, cinsel problemler gibi sorunlara iyi geldiği iddiasıyla tanıtılıyor ve satılıyor. Satışlarla vatandaşın hem cebine hem de sağlığına zarar veriliyor.