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Arda Turan sahalara veda mı ediyor?

Arda Turan sahalara veda mı ediyor?

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Etiler'de objektiflere takıldı. Turan, ''Futbolu ne zaman bırakacaksınız?'' sorusuna yanıt verdi.

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, ligde zor günler geçiren takımı için “Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız” diyen Turan, “Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca’yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var.”

 

Hürriyet

Etiketler arda turan futbol galatasaray
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