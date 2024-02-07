Alperen Şengün NBA'e damgasını vurdu
Amerikan Basketbol Ligi'nde Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yendi. Houston forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, müthiş performansına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Rockets, bu sezon 27. mağlubiyetini yaşadı.
Ev sahibi ekipte Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Myles Turner 21 sayı, 3 ribaunt ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 3 ribaunt; Dillon Brooks 23 sayı, 3 ribaunt ve Jabari Smith 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Indiana Pacers-Houston Rockets: 132-129
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 107-119
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-113
Miami Heat-Orlando Magic: 121-95
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 129-123 (uzatmada)
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 124-117
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-106
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