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  4. 09 Haziran 2017 18:05

Bahar Çağlar'ın şampiyonluk inancı tam

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Bahar Çağlar'ın şampiyonluk inancı tam
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2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası organizasyonu öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyonada kupayı hedeflediklerini söyledi.

Bahar Çağlar, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası’ndan iyi bir derece ile Türkiye'ye dönmek istediklerini dile getirerek, “Dünya Şampiyonası platformuna çıkmak için bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek Türk bayraklı formayı gururla terleteceğiz ve bu bizim için onur verici. Yakın Doğu Üniversitesi ile çok güzel şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirdik. Yoğun lig sezonunun ardından orada edindiğimiz saha tecrübelerini de kullanarak milli görevi yerine getirmek ve Türkiye'nin adını Avrupa Şampiyonluğu'na yazdırmak için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

basketbol , Yakın Doğu Üniversitesi , avrupa şampiyonu , bahar çağlar