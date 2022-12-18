Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'a direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 11. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş Emlakjet ‘i 97-83 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında ilk periyod Beşiktaşlı basketbolcu Rich'in attığı 2 sayılık basketiyle başlarken, ilk 4 dakika konuk ekibin 7-5'lik üstünlüğüyle geçildi. Aliağa Petkimspor Chery'nin arka arkaya attığı sayılarla 6. dakikada 13-11 öne geçti. Ev sahibi takım ataklardan boş dönünce ilk periyodu Beşiktaş Emlakjet 18-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda Webster'in arka arkaya attığı sayılarla başlayan Aliağa Petkimspor 13. dakikayı 29-24 önde tamamladı. Devrenin son 4 dakikasına ise ev sahibi takım 5 sayı farkla 35-30 üstün girdi. Beşiktaş Emlakjet, ev sahibinin son saniyede attığı 3 faul atışını sayıya dönüştürmesinin ardından devreyi 43-41 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor bulduğu sayılarla farkı 5 sayıya kadar (52-47) çıkardı. Siyah beyazlı takımda ise Orelik'ün attığı sayılarla periyodun son 4 dakikasına 57-57 eşitlikle girildi. Yaptığı savunmayla Beşiktaş Emlakjet'in sayı buldurmayan ev sahibi takım Webster'un sayılarıyla periyodun bitmesine 3 dakika kala farkı 9 sayıya kadar (66-57) çıkardı. Aliağa Petkimspor peridoyu 74-60 önde tamamladı.

Son periyodun ilk 5 dakikasına 83-68 önde giren ev sahibi ekip, final periyodunun 8. dakikasına 10 sayı farkla (85-75) tamamladı. Maç Aliağa Petkimspor'un 97-83 üstünlüğüyle tamamlandı.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kerem Baki xx, Sinem Tetik xx

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xx 5, Dorukhan Engindeniz xx 3, Prewitt xxx 18, Aldridge xxx 10, Simmons xx 13, Ege Arar x 2, Chery xxx 29, Webster xxx 17, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Burak Gören

Beşiktaş Emlakjet: Usher xxx 16, Furkan Haltalı x 4 , Yağız Aksu x, Okben Ulubay xx 10, Orelik xxx 13, Burak Can Yıldızlı x 2, Rich xxx 12, Mooneyxx 9, McCormack xxx 17

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. periyot: 18-22 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 43-41 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 74-60 (Aliağa Petkimspor lehine)

5 Faulle çıkan: Engin Arar (Aliağa Petkimspor)

5 Faulle çıkan: Mooney (Beşiktaş EmlakJet)