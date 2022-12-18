Deplasmanda kaybeden Fenerbahçe Beko liderlik koltuğunu kaptırdı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ekibine konuk oldu. Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 80-77 kaybetti. Fenerbahçe bu yenilgiyle liderlik koltuğunu kaptırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci yenilgisini Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında aldı, liderlik koltuğunu geçen hafta mağlup olduğu Türk Telekom'a kaptırdı: 80-77.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta üçüncü periyotta bir ara 24 sayı farkla yenik duruma düşüp geri dönüş yapan Fenerbahçe, son anlarda mağlubiyetten kurtulamadı. Fenerbahçe adına 35 sayı aan Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu skorla ev sahibi ekip ligdeki 5'inci galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Rogkavopoulos ve Harrisorn'un üst üste isabetli şutlarıyla öne geçip farkı açan ev sahibi Denizli temsilcisi, ilk 10 dakikayı 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren ev sahibi farkı 18 sayıya taşıdı. Periyot sonunda devre arasına 43-25 Merkezefendi üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta bitime 6 dakika kala 55-31'le 24 sayıya kadar çıkan farkı Fenerbahçe, 14-2'lik seriyle 12 sayıya düşürdü. Dördüncü periyot 62-48 ev sahibi ekip lehine başladı. Son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, 24 sayıya kadar çıkan farkı bitime 31 saniye kala Guduric'in basketfaulden bulduğu 3 sayılarla skoru 76-75'e getirip 1 sayıya kadar düşürdü. Son anlarda Heidegger ve Ayberk'le kritik serbest atış sayıları bulan Denizli temsilcisi, salondan 80-77 galip ayrıldı.

1.PERİYOT: 24-16

İLK YARI: 43-25

3.PERİYOT: 62-48