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Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding, ABD asıllı Sırp basketbolcu Yvonne Anderson'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Alagöz Holding yeni transferini açıkladı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezonu İtalya'nın Umana Reyer takımında geçiren ABD asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yvonne Anderson geçen sezon Umana Reyer formasıyla 14.7 sayı, 4.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Yvonne Anderson transfer basketbol kadınlar basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding
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