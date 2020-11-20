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  4. 20 Kasım 2020 18:40

Kasımpaşa'da 7 oyuncunun korona testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasımpaşa'da 7 oyuncunun korona testi pozitif çıktı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet, destek ekibi ve oyunculara yapılan rutin testler sonucunda 5 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, milli takımlardan dönen oyunculara yapılan testlerde de 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı aktarıldı.

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