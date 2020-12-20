NBA oyuncusu Anthony Davis'ten tepki çeken hareket!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldızlarından Anthony Davis, takımı Los Angeles Lakers'ın dün Phoenix Suns'la yaptığı maça damga vurdu.

27 yaşındaki Davis, takımının sezon başlamadan önceki son hazırlık maçında 35 sayı atıp en skorer isim olarak 114-113'lük galibiyete büyük katkıda bulundu.

Belki de daha fazla dikkat çekense NBA yıldızının saha kenarındayken ayak tırnaklarını kesmesi oldu.



Independent Türkçe'nin aktardığına göre Hoop Central isimli NBA'i takip eden Twitter hesabının paylaştığı fotoğrafı binlerce kişi beğenirken, bazıları görüntünün mide bulandırıcı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Davis'in ayak tırnaklarını evinde ya da soyunma odasında kesmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen sene geldiği Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Davis, ay başında kontratını 190 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına uzatmıştı.

Resmi açıklamada LeBron James'le de iki sezon için 85 milyon dolara anlaşıldığı bildirilmişti.

Kariyerinde 4 kez en değerli oyuncu ve 16 kez all-star seçilen 35 yaşındaki James, 25,3 sayı, 10,2 asist, 7,8 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamasıyla geçen sezon Lakers'ın şampiyonluğunda en önemli pay sahibi oyuncu olarak öne çıkmıştı.

7 kez kez all-star unvanını elde eden Davis ise geçen sezon 26,1 sayı, 9,3 ribaunt, 3,2 asist, 2,3 blok ve 1,5 top çalma ortalamasıyla Lakers'ta şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.

Son şampiyon Lakers, salı günü 2020-2021 sezonunun açılış maçında Los Angeles kentinin bir diğer takımı Clippers'ı ağırlayacak.