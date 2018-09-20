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  3. 20 Eylül 2018 21:51

Beşiktaş - Sarpsborg: 3-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde ağırladığı Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş - Sarpsborg: 3-1
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde grup macerasına galibiyetle başladı ve Norveç ekibini zorlu müsabakada 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa Ligi’nin iddialı ekipleri arasında yer alan temsilcimiz Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna giren Ryan Babel, 51’de Cyle Larin’in pasında çok şık bir aşırtma vuruşla temsilcimizi öne geçirdi. 69’da ise yeni transfer Adem Ljajic’in ortasında Enzo Roco kafa vuruşuyla durumu 2-0’a getirdi. Son gol ise Jeremain Lens’ten geldi. 82’de Oğuzhan Özyakup’un asistinde Hollandalı yıldız durumu 3-0 yaptı.

Sarpsborg’un tek golü 90+3’te Zachariassen’den geldi.

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