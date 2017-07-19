Akif Çağatay Kılıç bakan olarak son maçını izledi

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye-Polonya erkek basketbol takımları karşılaştı. Yaşar Doğu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Olimpiyat maskotu Çakır da maçın duraklama anlarında sahneye çıkarak seyircileri coşturdu. Türkiye-Polonya karşılaşması ayrıca eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın bakan olarak izlediği son maç oldu. Türkiye erkek basketbol takımı müsabakaya iyi başladı. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk periyotunu 22-17 önde kapattı. 2. çeyrekte, ilk çeyrekteki performansını gösteremeyen ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını 36-35 geride kapattı. 3. çeyrekte de istenilen performansı gösteremeyen Türkiye, 3. çeyreği 10 farkla 60-50 geride tamamladı. Maçın son anlarında Polonya'yı yakalamaya çalışan ay-yıldızlılar, müsabakadan 83-75 mağlup ayrıldı. Türkiye'de Mert Karataş'ın 25, Volkan Koçlu'nun ise 17 sayısı galibiyete yeterli olmazken, Polanya'da January ve Mateusz 16 sayıyla galibiyete katkı sağladılar.

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Yaşar Doğu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç, müsabakayı eşi Eda Kılıç ile birlikte izledi.