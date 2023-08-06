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Mete Gazoz dünya şampiyonu

Mete Gazoz dünya şampiyonu
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Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Eric Peters'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin’de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik Yay kategorisinde şampiyon oldu.

Çeyrek finalde Şilili Ricardo Soto'yu 6-2 yenerek yarı finale çıkan Mete, yarı finalde dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D’Almeida'yı 6-3 yendi ve adını finale yazdırdı.

Finalde Kanadalı Eric Peters ile karşılaşan milli sporcumuz, rakibini yenerek altın madalya kazandı.

TARİHİMİZDE İLK

Okçuluk tarihimizde bireysel kategoride finale yükselen ilk sporcu olan Mete Gazoz, bu başarısını şampiyonlukla taçlandırmış oldu.

PARİS 2024 KOTASI ALDI

Mete Gazoz, finale yükselerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı da elde etti.

ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA İKİNCİSİ OLMUŞTU

Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı finalde Kore'ye yenilerek dünya ikincisi olmuştu.

Klasik yay erkek milli takımımız da takım olarak Paris 2024 kotası almıştı.

Etiketler mete gazoz dünya şampiyonu şampiyon
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