Milli bilardocumuzdan büyük başarı: 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de!
Mısır’da 7-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda milli sporcu Berkay Karakurt şampiyon oldu.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 7-13 Aralık tarihleri arasında Mısır’da düzenlendi. Organizasyonun finalinde milli bilardocu Berkay Karakurt, Sameh Sidhom ile karşı karşıya geldi. Rakibini 50-46’lık skorla mağlup eden Karakurt, şampiyonluğa ulaştı.
İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.
DHA
