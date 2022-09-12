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Milli güreşçimiz tarih yazdı

Milli güreşçimiz tarih yazdı

Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak finale çıktı.

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı. Başkent Belgrad’da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye’yi temsil eden Burhan Akbudak, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.

BURHAN, MİLLİ TAKIM ADINA İLKİ YAŞADI

Milli güreşçi, yarın finalde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşacak. Geçen yıl dünya ikincisi olan Burhan, yarı final karşılaşmasının ardından açıklama yaptı. Burhan, Sırbistan’daki organizasyonda milli takım adına finale yükselen ilk güreşçi oldu.

“ALTIN KEMERLE DÖNMEK İSTİYORUM”

“Geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın kemerle ülkeme dönmek istiyorum. Tek hedefim bu. Bugün her şey istediğimiz gibi gitti. Yarın final maçım var, oraya konsantre olacağım. Ben ilki başlattım. Arkadaşlarıma enerji olur ve devamı da onlardan gelir diye umuyorum. Dua eden herkese teşekkür diyorum. Dualarınızı esirgemeyin, yarın daha önemli bir gün. İnşallah altın madalyayla ülkemize döneceğiz.”

Etiketler Burhan Akbudak milli güreşçi
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