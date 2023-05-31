Milli tekvandocu Merve Dinçel, altın madalyanın sahibi oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, altın madalya kazandı.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda ferdi olarak mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda Suudi Arabistan'dan Dunya Ali Abutaleb'i yenen Merve Dinçel, çeyrek finalde Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli tekvandocu, yarı finalde karşılaştığı İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, kadınlar 49 kilo finalinde Tayland'dan son olimpiyat şampiyonu Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı. Panipak Wongpattanakit'i de mağlup eden Merve Dinçel, altın madalya kazandı.

ENBİYA TAHA BİÇER İLE HÜSEYİN KARTAL, ŞAMPİYONAYA VEDA ETTİ

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 87 kiloda temsil eden Enbiya Taha Biçer ile 80 kiloda Hüseyin Kartal, şampiyonaya veda etti.

87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Bosna Hersek'ten Dinko Segedin'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda Hırvatistan'dan 2 numaralı seribaşı Ivan Sapina'ya 2-1 mağlup olan Enbiya Taha Biçer, şampiyonadan elendi. Şampiyonada 80 kiloda tatamiye çıkan bir diğer sporcu Hüseyin Kartal ise ilk turda karşılaştığı Mali'den Ismael Coulibaly'e yenilerek veda etti.

"BUNLAR OLİMPİYAT İÇİN BİRER BASAMAK"

Merve Dinçel, yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olduğu ve bunu da kardeş ülkede başardığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

2022'de de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Dinçel, "Bu sene kardeş ülkemizde dünya şampiyonu oldum. Bunun için ayrıca gururluyum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var. Bunlar olimpiyat için birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki gibi inşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Gerisi Allah'tan." diye konuştu.

Dinçel, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Tekvando Federasyonu yetkililerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Merve Dinçel için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel’i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcularımıza da başarılar diliyorum”