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  4. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye'ye getirdi

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye'ye getirdi

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye'ye getirdi
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3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takım'ı temsil eden Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, İsveçli rakiplerini yenerek Türkiye'yi bir kez daha şampiyonluğa taşıdılar.

Almanya’da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye, şampiyonluğa ulaştı. Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir’in yer aldığı milli takım, Viersen kentindeki organizasyonda finalde İsveç ile karşılaştı.

Semi Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson’ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti.

3 Bant Türkiye Milli Takımı sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı. ABD ve Japonya’yı yenen, Yunanistan ile berabere kalan milliler, çeyrek finalde Yunanistan’ı, yarı finalde de Hollanda’yı şampiyona dışında bırakarak finale yükseldiler. Türkiye, finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye’nin üst üste 3., toplamda ise 7. dünya şampiyonluğu oldu.

 

Etiketler Semih Saygıner Tayfun Taşdemir Türkiye 3 bant bilardo dünya şampiyonluğu
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