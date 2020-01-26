Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından çizgiye inen Serdar Gürler’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahasında topla buluşun Serdar Gürler’in şutunu kaleci Karius engelledi.

25. dakikada sol kanattan topu Douglas’tan kaparak ceza sahasına giren Serdar Gürler’in pasında ön direkte bulunan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Jerome’un sağ çaprazdan ceza alanı içine girip, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Karius meşin yuvarlağı çıkardı.

36. dakikada Halil Akbunar’ın ceza sahası içinde Diaby’e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.

38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Borges’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Castro xx, Serdar Gürler xxx, Halil Akbunar xxx, Napoleoni xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Leo, Poko, Yalçın Kayan, Mossoro, Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu, Wilzeck

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Karius xx, Douglas xx, Vida xx, Ruiz xx, Rıdvan Yılmaz xx, Atiba xx, Necip Uysal xx, Boyd xx, N’Koudou xx, Diaby xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Umut Nayir, Güven Yalçın, İlkay İşler

Teknik Sorumlu: Şenol Fidan

Sarı kartlar: Castro (Göztepe), Atiba (Beşiktaş)

Goller: Halil Akbunar (dk. 25), Borges (dk. 45+2) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk.38 pen.) (Beşiktaş)

