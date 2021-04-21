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Taha Akgül Avrupa şampiyonu!

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Rus rakibi Sergei Kozyrev'i yenerek altın madalya kazandı.

Etiketler taha akgül güreş şampiyon
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