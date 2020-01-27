TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Altınordu: 3

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ramazan Civelek’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Erhan’da kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Darri’nin sert şutunda kaleci Erhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Darri’nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Jorquera’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada sol taraftan pasında kale önünde topla buluşan Kemal’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ramazan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+4. dakikada sağ taraftan Hüseyin’in yerden içeri çevirdiği topla kale önünde Kemal buluştu. Kemal’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada Atakan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kemal’in sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti. 3-2

90+6. dakikada Sinan Osmanoğlu’nun ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.

90+6. dakikada Jorquera’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Vefa

Hakemler: Cihan Aydın xx, Emrah Ünal xx, Burak Cansız xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xxx (Muhammed Pehlivan dk. 85 ?), Dobrovoljc xx, Barış xx, Alparslan xx, Zeki xx, Ndao x, Darri xx (Bülent Cevahir dk. 77 x), Sabo xx, Jorquera xxx, Ahmet Aras xx (Koray Altınay dk. 66 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Fatih Kuruçuk, Murat Sarıgül, Çağrı Ortakaya, Turgut Doğan Şahin, Emeghara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Tagir xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ufuk Budak xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 77 x), Burak İnce xx (Okan Derici dk. 46 x), Oğulcan Ülgün xx, Hüseyin Atakan Üner xx, Metehan Mimaroğlu xx, Muhammet Mert xx, Yasin Ozan xx (Kemal Rüzgar dk. 46 xxx)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın Arslan, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Jorquera (dk. 44 ve 90+6), Ramazan Civelek (dk. 70) (Fatih Karagümrük), Kemal Rüzgar (dk. 63, 90+4 ve 90+5) (Altınourdu)

Kırmızı kart: Ndao (dk. 58) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Zeki, Alpaslan Erdem (Fatih Karagümrük)

