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  4. 28 Ocak 2020 14:40

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı
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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile depremzedelere moral ve destek vermek için Elazığ’a giden Uğurcan Çakır yer almadı. Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez bugün takımla birlikte çalışmaya katıldı.
Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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Trabzonspor , taktik , çalıştı
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