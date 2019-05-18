Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için aldığımız bir karar yok

Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımını kutlayarak, "Direkten dönen topu unutmayalım, 28 oldu. Skordan önce oynanan oyundan inanılmaz keyif aldım. Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor. 2010'dan sonra oynanan oyundan keyif alan, sahanın her yerinde basan bir Trabzonspor vardı. Çok da pozisyon yakaladık. Direkten dönen, kaleyi yalayarak giden şutlar... Takım halinde çok iyiydik. Ben böyle bir kapanış bekliyordum" değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki yılın temelini attıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu temel atma törenini kaçırmayalım, demiştim. Çok güzel bir futbol oldu. Matematiksel olarak üçüncülük için her şey bitmiş değil. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı var. Bizim de Rize maçı var" diye konuştu.

"ABDÜLKADİR VE YUSUF'LA İLGİLİ KARAR YOK"

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımdaki geleceğiyle ilgili Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf'la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Bu oyuncular için gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Rodallega ile de görüşmeler sürüyor. Camiamız için en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA UEFA SAVAŞIMIZ VAR"

Ağaoğlu, taraftara da destek ve sabırları için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Evimizdeki son maçı kazandığımız için hocamızı, oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Oyuncularımızın alınlarından öpüyorum. Takım oyununun nasıl oynandığının en güzel örneklerini verdiler. Bugün gelmiş olduğumuz noktayı hiç kimse beklemiyordu. Ancak biz 'Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek' demiştik. Herkesi kutluyorum. İyi bir kapanış yaptılar. Taraftarımız da iyi destek verdi. Bundan sonra UEFA savaşımız var. Oyuncularımızın birikmiş ödemelerini verme savaşını başlatacağız. UEFA'da disiplin kuruluna sevk edildik ama doğrudan ceza istemiyle değil. Orada 3 önemli tavsiye maddesi var. Bankalar Birliği ile yeniden yapılanmayı imzaladığımız ve yürürlüğe konulduğu takdirde bunların ilk 2 maddesi bizim açımızdan sorunsuz. Futbolcularımızın 6 aya varan birikmiş alacakları var. Sahada 90 dakika savaş var, bizde bitmiyor."

