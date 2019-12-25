Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Ndiaye transferi hakkında, 'Gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama buraya gelip bizle görüştüğü olaylarını ben de sizden duyuyorum.' dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"HERKESE EŞİT OLARAK UYGULANSIN"

Kurallar herkese eşit olarak uygulansın. Kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı var demektir. Eğitimsizlikler, yeterliksizlikler veya o işi yapan insanın ehil insan olmamasından kaynaklanabilir. Netice itibarıyla TFF'nin bu tür şeylere harcamış olduğu para da kulüplerden yapılan kesintilerle sağlanıyor.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANMALI"

VAR kayıtları açıklanırsa her şey daha şeffaf olur. Bir basın organında bizim 2008'de Çekya ile oynadığımız maçın telsiz konuşmaları yayınlanmıştı. Bunda yanlış olan bir şey yok ki. Yeni bir tartışma ortamı açacağı gerekçesiyle bundan imtina edinilebilir ama bana kalırsa şeffaflık her zaman iyidir.

NDİAYE İLE İLGİLİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Ndiaye'nin Türkiye'ye geldiği söylendi. Bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama buraya gelip bizle görüştüğü olaylarını ben de sizden duyuyorum. Şimdi eskisi gibi transfer pazarı yok. Herkes FFP kuralları doğrultusunda transfer yapar. Şu an Trabzonspor kulübünün limiti 8-12 milyon Euro civarında. Bunun üzerinde bir transfer yapacaksanız alacağınız oyuncunun 3 katı bedelinde bir futbolcunuzu satmanız gerekiyor. Lütfen taraftarları ve camiayı beklenti içerisine sokmayalım. Borçlanarak transfer dönemi kapanmıştır.

"YUSUF YAZICI İLE GÖRÜŞTÜM"

Yusuf'la akşam görüştüm, kendisi için çok üzüldüm. Hangi formayı giyerse giysin bizim çocuğumuz. Ben ona moral vermek için telefon açtım, Yusuf bana moral verdi. Hatta "Trabzonspor'daki arkadaşlarım sakatlandı diye ben de onlara ayak uydurdum" diye espri yaptı.

ZORLU'DA YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Bu tür şeyler federasyon ofisinde yapılsa daha doğru olur. Yani çok daha doğru olur derken spekülasyonlardan uzak olur. Bu sorunun muhatabı buradaki eleştirilere konu olan kişiler, onlar cevap verse daha iyi olur.

