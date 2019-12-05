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  4. 05 Aralık 2019 15:57

Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı

Beşiktaş daha önce Türkiye'de Boluspor'un da formasını giyen Aleksandar Prijovic'i kadrosuna katmak istiyor. Priovic, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı
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Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Prijovic, Beşiktaş'ın kendisini sezon başında da istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini söyledi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad forması giyen Prijovic yıllık 5 milyon Euro kazanıyor. Golcü oyuncunun kiralık olarak çıkışının mümkün olabileceği belirtildi.

Oyuncunun PAOK'a da transferi söz konusu. Ancak Prijovic mali sorunlar yaşayan PAOK'a transferinin zor olduğunu; önceliğinin Beşiktaş olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta kendisini ispatlayabileceğini ve yeteneklerini sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

Bu transferin gerçekleşebileceğine dair bazı bilgiler Suudi Arabistan basınında da yer aldı.

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