Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Prijovic, Beşiktaş'ın kendisini sezon başında da istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini söyledi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad forması giyen Prijovic yıllık 5 milyon Euro kazanıyor. Golcü oyuncunun kiralık olarak çıkışının mümkün olabileceği belirtildi.

Oyuncunun PAOK'a da transferi söz konusu. Ancak Prijovic mali sorunlar yaşayan PAOK'a transferinin zor olduğunu; önceliğinin Beşiktaş olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta kendisini ispatlayabileceğini ve yeteneklerini sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

Bu transferin gerçekleşebileceğine dair bazı bilgiler Suudi Arabistan basınında da yer aldı.

