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Alex de Souza'dan Emre Mor hamlesi

Alex de Souza'dan Emre Mor hamlesi
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti.

Antalyaspor'un çiçeği burnunda çalıştırıcısı Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi.

EMRE MOR İKNA OLDU

Fenerbahçe'den Emre Mor'u kiralık olarak ikna eden Antalyaspor, EURO 2024 sonrası transferi duyuracak.

ALEX FAKTÖRÜ

Emre Mor'un ikna olmasında Alex de Souza'nın önemli rol oynadığı ifade edildi.

Etiketler alex alex de souza Emre Mor
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