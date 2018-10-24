  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 24 Ekim 2018 15:23

Alex Telles’e Real Madrid'den 40 milyon euro !

İspanyol basını Real Madrid'in 2013-15 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve kariyerini Porto'da sürdüren Brezilyalı sol bek Alex Telles'e talip olduğunu yazdı.

Alex Telles’e Real Madrid'den 40 milyon euro !
A+ A-

Real Madrid Kulübü, Brezilyalı Marcelo’nun Juventus’a gitme ihtimaline nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdı.

İspanyol kulübünün, Porto forması giyen Alex Telles’i gündemine aldığı ifade edildi.

As gazetesi, eflatun-beyazlıların Telles’in 40 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Haberde Marcelo takımdan ayrılmasa da Telles transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 6.5 milyon Euro karşılığında Porto’ya transfer olmuştu. Galatasaray, Telles’in bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

porto , juventus , real madrid
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM