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Alexander Djiku'ya iki ev kulüp talip

Alexander Djiku'ya iki ev kulüp talip
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Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku, Serie A ekibi Lazio ve LaLiga ekibi Sevilla'nın radarına girdi.

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında Strasbourg'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku, performansıyla beğeni kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Djiku'ya İtalya ve İspanya'dan talip çıktı.

Sky Italia'nın geçtiği habere göre Lazio, Napoli ve Sevilla, Djiku için devrede.

Haberde Lazio'nun 29 yaşındaki Ganalı stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Bu sezon toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika sahada kalan Djiku 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.

Etiketler Alexander Djiku şeria talip
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