  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Eylül 2019 13:37

Ameliyat olan Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak

Antrenmanda sol ayak tarak kemiği kırılan Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Ekuban, İtalya'da ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ameliyat olan Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan'ın ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği de kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Trabzonspor , Caleb Ekuban
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM