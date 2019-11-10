Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve üst üste aldığı yenilgilerle birlikte düşme hattına yaklaşan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

45 MAÇTA 16 GALİBİYET ALDI

Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Bülent Korkmaz, Kırmızı-Beyazlılarla Süper Lig'de 45 maça çıktı. 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi gören Korkmaz, 1.24’lük puan ortalaması tutturdu.

50 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'de bu sezon Antalyaspor'un başında görev aldığı 11 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 11 puan topaldı. Antalyaspor şu anda ligde 15. sırada yer alıyor.

