Avrupa'da futbol şöleni !

Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de bu hafta sonu büyük bir futbol coşkusu yaşanacak

TRABZONSPOR YENİ STADINDA FENERBAHÇE İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Süper Lig’in iki büyük ekibi Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını Medical Park Stadyumu’nda paylaşacak. Trabzon’daki maç 28 Ocak Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet çıkaran Trabzonspor, ligdeki son 10 karşılaşmadan ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe ise bu sezon deplasmana çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, ligde son 10 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmezken, 6 galibiyet 4 beraberlik ile iyi bir performans sergiledi. İki ekip arasında oynanan son 10 mücadelede Trabzonspor hiç galibiyet alamazken Fenerbahçe 6 galibiyet aldı ve 4 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele ise 2-2’lik skorla sonuçlandı.

REAL MADRID MESTALLA’YA ÇIKACAK

İspanya La Liga’nın son şampiyonu Real Madrid, ligde bir üst sırasında yer alan Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa liglerinde taraftar baskısı en çok hissedilen stadyumlarından biri olan Mestalla Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 18:15’de başlayacak. Bu sezon ev sahibi olduğu 11 karşılaşmada 6 galibiyet alan Madrid ekibi, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle geçen sezonki performansını aratıyor. Real Madrid, ligde oynadığı son 10 karşılaşmada ise 4 galibiyet elde ederken 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle bir istikrar yakalayamadı. Valencia, ligde oynadığı 10 deplasman karşılaşmasında 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberliği hanesine yazdırdı. Ligde son 10 karşılaşmada ise 5 galibiyet alan Valencia, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki rakip arasında oynanan son 10 müsabakada Madrid ekibi 4 galibiyet alırken, Valencia 2 galibiyet elde etti; 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

SAN SIRO’DA DEV RANDEVU

İtalya Serie A’daki şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Milan, San Siro’da Lazio’yu ağırlayacak. Milan’ın Avrupa kupası hedefi için büyük önem taşıyan karşılaşma, 28 Ocak Pazar günü saat 20:00’de başlayacak. Milano ekibi, iç sahada şu ana kadar 5 galibiyet aldığı sezonda 3 mağlubiyet ve 2 beraberliği hanesine yazdırdı. Ligde son 10 müsabakada ise 4 galibiyet alabilen Milan, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle zirve yarışının uzağında yer aldı. Lazio, bu sezon dış sahada çok iyi bir performans göstererek; 8 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle başarılı bir performans sergiledi. Deplasman ekibi, ligde son karşılaşmalara bakıldığında ise son 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında oynanan son 10 maçın 4’ünü Milan, 2’sini Lazio kazandı, 4 maç ise berabere tamamlandı. İlk yarıda oynanan karşılaşma ise 4-1’lik skorla Lazio lehine sonuçlandı.

SON ŞAMPİYON MONACO MARSİLYA DEPLASMANINDA

Fransa Ligue 1’in 3’üncü ve 4’üncü sıralarında yer alan iki ekibi Marsilya ve Monaco, 28 Ocak Pazar günü saat 23:00’de Velodrome Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Marsilya, bu sezon ev sahibi olduğu 10 karşılaşmada 7 galibiyeti hanesine yazdırırken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son 10 karşılaşmasında ise 7 galibiyet alan Marsilya, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Monaco’nun bir sıra üstünde yer alıyor. Son şampiyon Monaco, bu sezon 5 galibiyet aldığı deplasman maçlarında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile formsuz bir görüntü çizdi. Ligue 1’de karşılaştığı son 10 rakibinden 6’sını yenmeyi başaran Monaco, 2 kez mağlup oldu ve 2 maçta berabere kaldı. Fransa’nın 2 dev ekibi arasındaki son 10 karşılaşmanın 7’sini kazanan Monaco, 1 kez Marsilya’ya mağlup oldu. İkili arasında bir maç berabere sonuçlandı. Ligin ilk devresinde ise Monaco, rakibini 6-1’lik skorla yenmeyi başardı.