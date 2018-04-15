Aykut Kocaman rekor kırdı !

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte sarı lacivertli kulübün başında en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

Fenerbahçe’nin başında Süper Lig’deki 137. maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, Christoph Daum’u geride bırakarak sarı lacivertli kulübün tarihinde Süper Lig’de en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

Kocaman, 137 maçın 83’ünü kazandı, 29 maçta beraberlikle sahadan ayrılırken 24 kez de mağlubiyet yaşadı. 2010-11 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe’nin başındaki isim de Aykut Kocaman’dı.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Kocaman, “Fenerbahçe demek, bizler için zirve demek. Burada futbol oynamış, gücünü her zaman arkasında hissetmiş bir insan olarak Fenerbahçe’nin başında en çok maça çıkan teknik direktör olmak benim için çok sevindirici.” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman isyan etti !