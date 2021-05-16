Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyon kadroyu korumak istediklerini ve Sergen Yalçın'ın mukavelesinin uzatılması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"Ben futbolcular, antrenörler, masörler dahil herkesle gelecek sezon da yola devam etmek istiyoruz. Ben Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın içerisinde uzun yıllar kalmasını çok istiyorum. Biz gelecek sene de şampiyon olmak istiyoruz. Hocam ve futbolcularımın bunu yapabileceğini gördükten sonra 'Biz şampiyon olacağız' dedim.

"OMUZLARIMDAN YÜK KALKTI"

Mutluyum, huzurluyum. Biraz yük kalktı omuzlarımdan. İki gün sonra maçımız var sonrasında transferler, sözleşmeler. Süreç devam edecek.

"ABOUBAKAR KONUSU DOĞRU DEĞİL"

Çocuğun 29 maç - 30 maç konusu söz konusu değil. Öyle olsa Sivas maçında oynamazdı. 'Oynayabilir misin, oynarsan iyi olur' dedik, bizi kırmadı, oynadı ve sakatlandı tekrar. Neden buna tevessül etsin. Sakattı yani. Sakat bir futbolcuyu da oynatamazsınız

"BUNLARI KABUL EDEMEM"

Aboubakar ile ilgili doktor raporumuz var. Oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynayamıyordur. Başka şekilde tartışılmasını kabul etmiyorum. 2-3 günde bir MR çekiliyor. İyileşme yavaş gidiyor. Ona sakatlığı neden çok gördüler? Manidar buluyorum."

"TARAFTAR CANIMI YAKTI"

Taraftar benim canımı en çok yakan taraf. Bana en çok üzüldüğüm şeyi sorsalar, taraftarsız oynamamıza çok üzüldüğümü söylerim. Beşiktaş seyircisi çok farklıdır. Onlardan, Bırakmam Seni kampanyasına desteklerini esirgememelerini istiyorum."