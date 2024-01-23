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Beşiktaş'ın yıldızına oyundan çıktığı sırada ıslık!

Beşiktaş'ın yıldızına oyundan çıktığı sırada ıslık!
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Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken mücadelenin 61. dakikasında Tayfur Bingöl oyundan alındığı esnada taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, karşılaşmanın 61. dakikasında dikkat çeken bir an yaşandı.

TARAFTAR ISLIKLADI

Siyah beyazlı takımda Tayfur Bingöl yerini Ghezzal'e bırakırken, siyah-beyazlı taraftarlar 31 yaşındaki oyuncuyu ıslıklayarak tepki gösterdi.

Etiketler Beşiktaş Tayfur Bingöl
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