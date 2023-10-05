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Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu olağanüstü toplandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.

Maçın hemen ardından Beşiktaş yönetim kurulu olağanüstü toplandı. 

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İHA

Etiketler beşiktaş olağanüstü toplantı
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