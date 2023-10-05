Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu olağanüstü toplandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.
Maçın hemen ardından Beşiktaş yönetim kurulu olağanüstü toplandı.
İHA
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