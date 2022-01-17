Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Galatasaray'da gösterdiği performansla dudak ısırtan Kerem Aktürkoğlu için bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray haberine göre bu sezon Galatasaray'da moral bozukluğu yaşanıyor. Süper Lig'de istenilen performansı yakalayamayan Galatasaray'da Avrupa'da tam tersi bir performans sergileniyor. Ligdeki kötü gidişatın sorumlusu olarak Fatih Terim gösterildi ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Terim'in prensi olarak bilenen Kerem Aktürkoğlu için de flaş bir gelişme ortaya çıktı. Genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

EN ÇOK KATKI VEREN İSİM

Sezon başından bu yana Sarı-Kırmızılılarda en çok forma giyen isim Kerem Aktürkoğlu... Bu bağlamda 33 maça çıkan genç oyuncu 8 gol atıp 6 da asist üretmeyi başardı. Galatasaray'da skora en çok katkı veren oyuncu konumunda bulunan Aktürkoğlu, milli takımda da iyi bir performans sergiliyor.

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ

Galatasaray'da yakaladığı performans ile Avrupa kulüplerinin de radarına giren Kerem için büyük bonservis bedelleri konuşuluyor. Aralık ayında Galatasaray'la sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan milli futbolcuya en ciddi talibin Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

14 MİLYON EURO İDDİASI

İspanyol basınında yer alan habere göre İspanyol devi, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU VETO ETMİŞTİ

Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Kerem Aktürkoğlu'nun transfer detayları ortaya çıktı. O dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu için istenilen ücreti çok bularak reddetti. Yetkililere, "Ben 3. Lig'den gelen oyuncuya bu parayı vermem" diyerek 3 milyon TL imza parasını reddeden Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini engellemiş oldu.

DEVREYE FATİH TERİM GİRDİ

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Kerem Aktürkoğlu bu kez Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından çok beğenilen ve olumlu rapor verdiği Kerem için her şey yapıldı. Fatih Terim'in araya girmesiyle istenilen 3 milyon TL'lik imza parası 2 milyon TL'ye düşürüldü ve Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmış oldu.