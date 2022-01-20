Bir devir sona mı eriyor? Galatasaray'dan Arda Turan'a flaş teklif

Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından yapılanma sürerken kaptan Arda Turan için sürpriz bir teklif yapıldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi. Jordi Guerrero, Jordi Gris Vila ve Albert Riera'dan oluşan İspanyol yardımcıların yanına gelecek Türk isim konusunda Başkan Burak Elmas kararını verdi.

YENİ HOCA VE EKİBİYLE İLETİŞİM PROBLEMİ YAŞAMIYOR

Takvim'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı. 7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor.

TEKNİK HEYETE KATILMASI İSTENECEK

Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.