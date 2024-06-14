Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'un gündeminde olan Mats Hummels açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan deneyimli savunma oyuncusu Mats Hummels, toplamda 13 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund ile yollarını resmen ayırdı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Alman savunmacısı Mats Hummels, takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Bayern Münih altyapısında yetişen 35 yaşındaki stoper, 2008'de Dortmund tarafından kiralandı. 2009'da bonservisiyle Dortmund'a transfer olan Hummels, 2016'da 35 milyon Euro'ya Bayern Münih'e döndü. Kariyeri boyunca sadece iki Alman devinin formasını giyen deneyimli savunmacı, 2019'da 30 milyon Euro bedelle tekrar Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan Hummels, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

HUMMELS'TEN AÇIKLAMA

Dortmund'dan ayrılığı sonrası kulüp internet sitesine açıklamalarda bulunan Hummels, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili taraftarlar, 13 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı siyahlı takımdaki görevim sona eriyor. BVB için bu kadar uzun süre oynamış olmak ve Ocak 2008'de 13. sıradan Borussia Dortmund'un bugün geldiği noktaya uzanan yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve zevkti. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp çok özel bir şey ve benim için bundan çok daha fazlası. Ayrıca bu kulüp için harika bir iş çıkaran tüm BVB çalışanlarına ve elbette burada deneyimleyebildiğim sayısız harika antrenöre ve harika oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin en kısa zamanda Borsigplatz'da kutlama yapmak üzere tekrar buluşması için dua ediyorum. O zamana kadar sizi uzaktan ve umarım zaman zaman da stadyumda destekliyor olacağım. Sizi özleyeceğim.”

DORTMUND'DAN AÇIKLAMA

Dortmund’dan Hummels hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Borussia Dortmund ve Mats Hummels'ın yolları ayrılıyor. Alman defans oyuncusu, kulüpte on üç yıldan fazla zaman geçirdi ve diğer birçok başarının yanı sıra kulüple iki Bundesliga şampiyonluğu ve DFB-Pokal kazanarak önemli bir iz bıraktı. Birlikte yürüttüğümüz başarılı çalışmadan dolayı minnettarız.”

Kariyeri boyunca 6 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Hummels, bu başarının 4'ünü Bayern Münih, 2'sini Dortmund ile tattı. 6 Almanya Süper Kupası ve 3 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hummels, 2014'te Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı.