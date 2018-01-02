Bruma sürprizi ! Fatih Terim gelince...

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e satılan Portekizli futbolcu, yeni takımında beklediği süreleri alamadığı için mutsuz.

Alman ekibinden Bruma'yı 6 aylığına isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlere başladı. Leipzig'in talebine göre satın alma opsiyonlu kiralama da gündemde olacak.

Her iki kanatta da oynayabilecek, süratli bir futbolcuya ihtiyaç duyan ve oynatmak istediği 4-4-2 sisteminin en kilit parçalarından biri olacak Bruma'yı bizzat arayan Fatih hoca, yıldız isimden olumlu dönüş aldı.

Kendisini Galatasaray'a kazandıran hocasına, "Sizin olduğunuz her takıma koşa koşa gelirim" yanıtını veren 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.