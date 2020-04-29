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  4. 29 Nisan 2020 21:49

Bruma'nın menajerinden Galatasaray transfer açıklaması

Bruma'nın menajeri Balde, 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bruma'nın menajerinden Galatasaray transfer açıklaması
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Hollanda'da PSV forması giyen Bruma'nın Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddialar hakkında 25 yaşındaki futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu. Bruma'nın menajeri Balde, Hollanda basınına yaptığı açıklamada 25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili planlamalar arasında önceliğin PSV olduğunu söyledi.Bruma'nın menajeri Balde, "Bruma, PSV'den ayrılmak istemiyor. Her ne olursa olsun burada başarıyı hedefliyor." diye konuştu.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Galatasaray'a transfer iddiaları hakkında konuşan Bruma'nın menajeri, "Galatasaray ile ilgili bir şey duymadım. Şu anda Bruma PSV'ye odaklanmış durumda. Ligler iptal oldu ve gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Ben Bruma'nın gelecek sezon da PSV'de kalmasını bekliyorum." dedi.

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